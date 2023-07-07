Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Başkan Şenkul, “5 hafta sürecek Girne Festivalinin bir parçası olarak planladığımız Karaoğlanoğlu (Ayorgi) Deniz Panayırına ve Plaj turnuvalarına ev sahipliği yapacak Antis Plajımızda sona doğru” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Yeni binamız bitiyor, spor sahalarının kumları bölgeye ulaştı ve en önemlisi tek bir girişi olan Antis Plajı’na doğu yönünden ulaşacak yeni yol açılması noktasında komşu parsel sahibi ile yıllarca süren sorun bitirilip bölgeye nefes aldıracak yeni yol inşaatına başlandı” açıklamasını yaptı.