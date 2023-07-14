Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, KTEV Hasan Cafer İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji’ne ulaşımı kolaylaştıran ancak resmi yol olmaması sebebi ile yıllardır asfalt dökülemeyen Ozanköy Çemberi ve Okullar Bölgesi’ndeki güzergaha ilgili mal sahiplerinin de onayı alınarak asfalt döküldüğünü belirtti.

Kentin trafik sorununu hafifletmek için bu tip ara yolların çok önemli olduğuna dikkat çeken Şenkul, “Bu noktada ilgili arsa sahiplerine verdikleri izin sebebi ile kentim adına teşekkür ederim” dedi.

Şenkul, yine aynı hat üzerinde bulunan ve okullara ulaşımın yükünü ciddi şekilde çeken Orkide Sokak yolunu da mümkün oldukça genişletip asfaltladıklarını kaydetti.

Bir aksilik olmaz ise yarın iki bölgedeki asfalt çalışmalarının biteceğini ve hafta başında yol çizimleri yapılacağını belirten Şenkul, “Bahane değil çözümler üreterek devam” dedi.