Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel’e yönelik “Boşbakan ve Rumcu” söylemelerine tepki gösterdi “Kardeş bunu yaparsa, el ne yapmaz?” dedi.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

Açıklaması beğenilmeyince Ünal bey hem boşbakan oldu hem de rumcu kervanına onu da kattı başdanışman bey.

Umar ve dilerim ki gün içinde gereği yapılır sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından.

Bu konu sineye çekilecek noktayı aştı, Kıbrıs Türkü bu hakaretleri hak etmiyor.

Bu konuda Ünal beyin sonuna kadar yanınızdayız çünkü bu hakaretler sadece ona değil hepimizedir.…