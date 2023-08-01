Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yaparak, “Sahibi olduğumuz Girne Antik Limanı bize devredin, zemin için çıkarılan ekstra 10 milyonu da Girne Belediyesi hesabına aktarın ve 1 Eylül’de gelin Antik Limanın kurdelesini kesin” dedi.

“Çok laf kalabalığına gerek yok” açıklamasını yapan Şenkul, şöyle devam etti:

“İş yapın iş, mazeret anlatmayın. Bir da laf, artık biz de konuşacağız diyorsunuz ya: Konuşun ya, anlatın bize alçak orman arazilerini! Kervansarayı anlatın! Kale arkasındaki belediye malını nasıl elden çıkarmayı hayal ettiğinizi anlatın! Antik Limanı nasıl özelleştirmeyi hayal ettiğinizi de anlatın! Evet bence de konuşmaya başlamak lazım artık…”