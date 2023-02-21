Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, belediyenin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) olan borcunu paylaştı.

Başkan Şenkul, “Seçim kıyağı nedir? Kurumlar nasıl batırılır isimli çalışma…” ifadelerini kullanarak, yapılandırılmış elektrik borcunun 7 milyon TL olduğunu kaydetti.

Son 10 ayda ise hiç ödeme yapılmayarak yapılan yeni borcun ise 9 buçuk milyon TL olduğunu aktaran Şenkul, “Seçim var diye aylarca ödeme alınmamasına rağmen elektrikler kesilmiyor, Girne Belediyesi gecikme zammı mağduru, KIB-TEK tahsilat mağduru” dedi.

Şenkul, “Nereyi kaldırsak altından borç faturası çıkıyor” ifadelerini kullandı.