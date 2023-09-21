Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu akşam Hirondel Çemberi'nin yıkımına başlandığını bildirdi.

Şenkul, "Hızlı ve plansız büyümeye yetersiz kalan altyapımızın bizi yüzyüze bıraktığı büyük sorunlardan biri de trafik" ifadelerini kullandı.

Trafik konusunda bir yol haritaları olduğuna işaret eden Şenkul, "Bunlardan biri de yetersiz kalan iki çemberin dinamik kavşağa dönüştürmesini içermektedir" dedi.

Şenkul, "Bu akşam Hirondel Çemberini yıkıyoruz. İçimde duygusal anlamda burukluk yoktur dersem yalan olur. Umar ve dilerim ki tüm bu çabalar trafiğin hem rahatlamasına hem de daha güvenli olmasına yardımcı olur" açıklamasını yaptı.