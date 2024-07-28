Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şenkul, bu durumun, günün en yoğun saatlerinde “denize taşma riski” anlamına geldiğini ifade etti.

Şenkul paylaşımında, “Yaklaşık 25 milyon TL’lik tüm pompa istasyonlarının yenilemesini içeren ihale sonuçlandı. Bugün yaşadığımız bu sorunlar yaklaşık 6 ay içerisinde tarihe karışacak” dedi.

Murat Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“İyi akşamlar Girne. Kanalizasyon Ana Pompa istasyonumuzdaki 2 pompadan birisinin, 1 hafta içinde hem ana hem de yedek motoru arıza verdi. Bunun sonucunda şuan ana pompa istasyonumuz tek motorla çalışıyor. Bu durum günün en yoğun saatlerinde denize taşma riski anlamına geliyor. Sizlerle kurduğumuz direk ilişkinin bir sorumluluğu gereği bu kötü gelişmeyi de sizlerin bilgisine getiriyoruz. Ekiplerimiz geçen hafta tamire gönderdiğimiz motor gelir gelmez sorunu giderecektir. Yaklaşık 25 milyon TL’lik tüm pompa istasyonlarının yenilemesini içeren ihalenin sonuçlandığını ve bugün yaşadığımız bu sorunların yaklaşık 6 ay içerisinde tarihe karışacağını da bilgilerinize getirmek istiyoruz. Sürekli söylediğimiz gibi, belki zaman alacak ama kentimizin hem altyapı hem de üstyapıdaki tüm ana problemlerini çözeceğiz.”