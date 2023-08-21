Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Zeytinlik Festivali’nin yapıldığı köy meydanında bulunan araziye ilişkin Girne halkını bilgilendirdi.

Başkan Şenkul, “Zeytinlik Festivali’nin yapıldığı köy meydanında bulunan arazi bilindiği üzere özel mülktür. Girne Belediyesi olarak ilgili parselin tarafımızca satın alınması istenilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hem köy dokusunun korunması hem de köy meydanının kamusal alan olarak büyütülmesi için bahse konu arazi bizim açımızdan önemlidir” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hem idare hem de belediye yönetimi olarak bu parselde kamusal kullanım harici herhangi bir gelişmeye izin vermeyi düşünmüyoruz. Yaptığımız değerlendirme sonucu arazinin piyasa değerinin 350 bin STG olduğunu öğrendik. Biz bu bedeli mal sahiplerine hazırız ve bu teklifimizi kendilerine ilettik. Bu paylaşım vesilesi ile kamuoyunun ilgili parsel hakkındaki belediyemizin düşüncesini net şekilde bilmesini önemli buluyoruz.”

“Niyetimiz iyi, tavrımız kesin”

Şenkul, “Biliyorsunuz ki, belediyelerin kamu yararına istimlak yapma hakkı vardır ancak biz bu yol yerine mülk sahiplerini de mağdur etmemek için piyasa bedeline araziyi almak istiyoruz. Niyetimiz iyi, tavrımız kesindir. Kamuoyunun bilgisine getirelim ki gereksiz mağduriyetler oluşmasın…” dedi.