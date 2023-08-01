Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’un Girne Antik Liman Restorasyon Projesi’ne yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Başkan Şenkul, “Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan arkadaşım antik liman ile ilgili bir açıklama yaptı az önce, okudum paylaşımını. Bilgilendirme içinde doğrular, yanlışlar iç içe girmiş ortaya uzun ama anlaşılmaz bir açıklama çıkmış” dedi.

“Çok detaya girmeden açıklamada bahsedilen Girne Belediyesi ile ilgili projelerin tümünün eski idare döneminde yapıldığını belirtmemesi benim açımdan kabul edilemez” ifadelerini kullanan Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bunu düzeltmesini bekliyorum aksi takdirde algı açısından kasıt ararım. İkinci konu da pompa istasyonunun temizliğine sıcak diye çalışan indiremeyişimizi iş engelleme olarak lanse etmeye çalışmış. 45 derece sıcakta kanalizasyon pompa istasyonuna “inmem çünkü tehlikelidir” diyen çalışanı ben zorla indirmem. Bu işler tehlikeli işlerdir, bugün iskelede yaşanan olay da bunun en bariz ve acı örneğidir.”

Şenkul, “Halkı bilgilendirmek önemlidir ama bir şartla: Bildiğiniz bir konu ise, bilmediğiniz konuları bilirmiş gibi yapmakla ya da bilgi almakla olmuyor ne yazık ki. Özetle, bilgilendireyim derken manipülasyona sebep olmuş Sayın müsteşar. Herkes bildiği işi yapmalı… Sen turist getireceksin, ben de gelen turistin ve ülke insanının rahat etmesi adına kenti düzeltmek için çalışacağım Serhan. Bu kadar basit…” açıklamasını yaptı.