Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm öğretmenlerimizi ve sendikalarını sınav haftasındaki grev kararını gözden geçirmeye çağırmak isterim” dedi.

Şenkul, “Kararınıza saygı duymakla beraber süreçten çocuklarımız adına endişeliyim ve diyorum ki: Hükümetin yanlışlarının bedelini çocuklarımız ödemesin. Çocuklarımız onların umurunda bile değil, bizim olmalı...” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ‘Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi için grev ve eylem yapıyor.