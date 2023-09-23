Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, ülkede büyük yankı yaratan ‘reçete vurgununa’ ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Gardiyanoğlu, “Tüm halkımızın yakından takip ettiği biz hekimler adına çok üzücü bir süreçten geçmekteyiz. Olay kamuoyuna yansımadan önce ve bugüne kadar olan tüm süreçlerde birliğimi temsilen bulundum ve toplum vicdanı için gerekeni yaptım” ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk olayının ortaya çıkmasında siyasi irade gösteren Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na ve tüm sosyal sigorta çalışanlarına teşekkür eden Gardiyanoğlu, “Biz bu süreçte yaptığımız tüm basın açıklamalarında asla bu olaya karışan hekimleri savunmayacağımızı polis ve yargıya güvenimizin tam olduğunu ve Çalışma Bakanına sonuna kadar destek olacağımızı açıklamıştık” dedi.

Gardiyanoğlu, “Gelinen noktada bazı eczane ve hekimlerin sigortalı hastaların reçetelerinin yazım ve tedarikinde tereddüt yaşadığı bilgisini almaktayız. Bu süreçte bundan önce olduğu gibi sözleşmesi olan tüm serbest hekimler sosyal sigortalı hastaların reçetelerini yazmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı.

“Halkımızın herhangi bir noktada reçetesini yazdırmakta ilacına ulaşmakta sıkıntı yaşamaması için her ilçede tüm serbest hekimler gereğini önceden olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır” diyen Gardiyanoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ayrıca tüm bunlara rağmen yine de sigortalı olan hastalarımızın sıkıntı yaşaması durumunda 05338708888 numaralı telefondan 24 saat hangi ilçede olurlarsa olsunlar bizlere ulaşmaları halinde ilçedeki meslektaşlarımıza yönlendirilerek sorunları derhal çözülecektir. Bunun yanında bir süreden beridir Çalışma Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda kurul raporu olan hastalarımızın ilaç reçete tedarikine 2 Ekim 2023 itibarı ile yeni bir açılım getirilmiştir. Son olarak Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak yargı süreci sonlanıncaya kadar olaya karışan tüm hekimlerin üyeliklerini askıya aldığımızı da sizler ile paylaşmak isteriz. Sağlıkla kalın.”