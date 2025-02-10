Madde madde görüşülmesi tamamlanan “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi ise ivediliği olmadığı için bir sonraki toplantıda yapılacak.

-Öztürk

Genel Kurul’da ilk olarak “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı. Komite Başkanı Yasemi Öztürk, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu okudu ve tasarının oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Yasa tasarısında, 15 mikron ile 50 mikron arasındaki plastik poşetlerin tamamen yasaklanması için üreticilere süre vermek amacıyla yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Konuşmasında plastik poşetlerin günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Öztürk, bunun doğaya yönelik ciddi tehditleri olduğunu kaydetti. Öztürk, “Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım” dedi.

Daha sonra rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

-Solyalı

İlk sözü CTP Milletvekili Ürün Solyalı aldı. Bir taraftan mevzuat yapılırken, pratikte çalışmaların yapılmadığını kaydeden Solyalı, “Dönüp, dönüp aynı şeyleri konuşuyoruz” dedi.

Bu yasa maddesi ile kalınlığı 15 mikron ile 50 mikron arasındaki plastik torbaların (poşetlerin), ticari amaçla ithal edilmesi, yurt içinde satışı, ücretli veya ücretsiz olarak piyasada kullanımının yasaklandığını ifade eden Solyalı, 1 Ocak 2026 itibarı ile market poşetlerinin tamamen yasaklanmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Sürecin nasıl ilerleyip, sonlanacağını sorgulayan Solyalı, yasağın gelecek yılbaşı yürürlüğe gireceğini belirterek, tüketicinin buna nasıl hazırlanacağını sordu. Solyalı, bu dönüşümün planlanması gerektiğini ifade etti.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024’te küresel risk değerlendirmesi yaptığını dile getiren Solyalı, çevre kirliliğinin ilk on içerisinde yer aldığına dikkat çekti.

-Özdenefe

Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, Çevre Yasası’nda daha yapılması gereken birçok değişiklik olduğunu belirterek, çevreye verilen tahribatın haddi hesabı olmadığını kaydetti.

Geçen hafta açıklanan Kalkınma Planı’na işaret eden Özdenefe, “muhteşem bir şovla” sunum yapıldığını söyledi. Ciddi bir hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Özdenefe, “Dünyadaki tek kalkınma planıdır rakam, sayı, öngörü, fizibilitesi yoktur” diye konuştu. Özdenefe, Kalkınma Planı’nda çevreyle ilgili kısımlara bakıldığında yıllardır söylenen şeylerin tekrarlandığını kaydetti.

Poşetlerle ilgili yapılan değişikliğin önemli olduğunu belirten Özdenefe, yasanın altında yapılması gereken 100 civarında tüzük olduğunu ancak sadece 20 tanesinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Güngör ile ilgili son durumu da soran Özdenefe, “Güngör bugün itibarı ile vahşi depolama alanına dönüştü” dedi. “Ülkemiz çevrede geri döndürülemez bir noktaya geldi” diye konuştu. Özdenefe, yasa tasarısı ile yapılan değişiklik konusunda nasıl bir strateji planı ortaya konulacağını sordu.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise, ülkede faaliyet gösteren taş ocaklarını sıralayarak, sayı arttıkça tahribatın da arttığını kaydetti.

Yeni taş ocağı açılması için izin verilip, verilmediğini, geçici ruhsat için izinlendirme yapılıp, yapılmadığını soran İncirli, taş ocaklarının ekosistemi parçaladığını belirtti.

Bölgedeki vatandaşların taş ocakları nedeniyle tozdan, gürültüden, sarsıntıdan etkilendiğini dile getiren İncirli, Çed raporlarının yenilenerek, işletmelerin bu çerçevede tedbirler alması gerektiğini söyledi.

“Gereksiz taş ocakları kapatılmalı” diyen İncirli, çevre hakkında konuşurken, taş ocaklarının da ele alınması gerektiğini söyledi.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim ise, yasa tasarısıyla ile esas hedefin market poşetlerinin yasaklanması olduğunu belirterek, hazırlık sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni etti, “Umarım sorunu kökten çözeriz” dedi.

15 mikron ile 50 mikron arasındaki plastik poşetlerin tamamen yasaklanmasının öngörüldüğüne işaret eden Besim, 15’in altında olanların da çok zararlı ve ciddi çevre sıkıntılarına neden olduğunu kaydetti. Filiz Besim, ülkede çevre sorununun çok daha ciddi bir şekilde ele alınması ve politikalar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Gaziveren’de inşaat sektörü patlaması olduğunu ve nüfusun artacağını söyleyen Besim, “Minicik körfezde 15 tane bina yapılıyor” dedi.

Sıfır atık konusunda da çalışılması gerektiğini kaydeden Filiz Besim, “Çöp ayrıştırmaya mutlaka başlamamız lazım” diye konuştu. İçme suyu kaynaklarıyla ilgili etkin denetimin de ele alınması gerektiğini ifade eden Besim, “Ulusal Atık Yönetim Planını yasallaştırmak zorundayız” dedi.

Konuşmaların ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçildi. Bu sırada DP Milletvekili Serhat Akpınar’ın sunduğu öneri kabul edildi. Madde madde görüşülmesi tamamlanan tasarının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığı için bir sonraki toplantıda yapılacak.

-Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Genel Kurul’da daha sonra Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

-Amcaoğlu: “Yapılan değişiklikle ulaşılabilen, denetlenebilen serbest liman işletmesi sayısı 1475’e ulaştı”

Tasarı üzerine söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaklaşık bir yıldır serbest liman bölgesindeki işletmelerin çalışma koşullarının tüzükle ve yasayla düzenleyerek çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, tüzüklerde yapılan değişiklikle bütün serbest liman işletmelerine ulaşılabilme noktasında ihtiyacı giderip, denetlenmek noktasında bağlı bulundukları mali müşavirler tarafından temsiliyetlerinin yerine getirilmesi ve en az bir KKTC vatandaşının bu ofislerde çalıştırılması koşullarının yerine getirilmesi gibi adımlar atıldığını söyledi.

İki bine yakın işletmenin yaklaşık 400’üne ulaşılabilirken, yapılan değişiklikle ulaşılabilen, denetlenebilen serbest liman işletmesi sayısının 1475’e ulaştığına vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu her gün de artarak devam ediyor” dedi.

Sadece Maliye Bakanlığı’nın Şubat ayının sonuna kadar kasasına alacağı rakamın yaklaşık 5 Milyon dolar olacağını ifade eden Amcaoğlu, yasanın, ülkenin ekonomisine, maliyesine ve istihdam yaratarak, katma değerine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Tasarı madde madde görüşülmesi sonrasında 33 kabul oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından Genel Kurul'da görüşmeler tamamlandı.

Gelecek birleşim gruplar arası varılan mutabakatla yarın saat 13.30’da yapılacak.