Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin 1 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılını üçüncü asgari ücretini belirlemek için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşan kış mevsimi öncesinden başta elektrik zammı olmak üzere artan fiyatlarla asgari ücretlinin ne ısınacak ne de temel gıda gereksinimini karşılayacak durumunun kalmadığını vurgulayan Serdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Son asgari ücretin belirlenmesinin üzerinden aylar geçti. Hükümet asgari ücretle geçimini sağlayanlara yönelik hiçbir adım atmadı. Ama son toplantıda asgari ücret hayat pahalılığı oranında artırıldı diye birçok sektöre ve işletmeye hak etsin ya da etmesin prim desteği verildi. Bugün geldiğimiz noktada başta elektrik tariflerine olmak üzere zamların ardı arkası kesilmezken hükümet olanı biteni sadece seyrediyor.

Elektriğe yapılan son zammı önce yüzde 31 açıklayıp sonra yüzde 15’e düşürenler, bu halka ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Bu zammın etkilerini önümüzdeki günlerde iğneden ipliğe yaptığımız tüm alışverişlerde iliklerimize kadar hissedeceğiz.

‘ASGARİ ÜCRETLİ ZAMLARLA EZİLİYOR’

Asgari ücretli yaşadığımız ağır ekonomik koşullar altında inim inim inlerken hükümet hiçbir önlem almıyor. Ama Maliye Bakanı bir lütufmuş gibi yüzde 48.5 oranında maaşlarda artış yapacağız açıklaması yapıyor. Hükümet yetkilileri bu açıklama yerine zamları nasıl durduracağına yönelik bir açıklama neden yapmıyor?

‘HÜKÜMET SÜRATLE HAREKETE GEÇMELİ’

Yaşanan bu tiyatro karşısında hiçbir zaman seyirci kalmadık, kalmayacağız. Hükümet hazır hayat pahalılığı artışını yüzde 48.5 olarak belirlemişken yaklaşan kış mevsimi öncesinde nasıl ısınacağını, eve nasıl ekmek götüreceğini düşünen çalışanları korumak adına asgari ücretin yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. 2023 yılının üçüncü asgari ücreti 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmeli. Hükümeti bu konuda süratli bir biçimde hareket etmeye çağırıyoruz.”