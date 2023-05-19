Ahmet Serdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "KKTC 'nin içişlerine karışacağız aksi takdirde Rum'a teslim olurlar"yönündeki söylemleriyle ilgili, "Benim içişlerime kimse karışmıyor. UBP-YDP-DP'nin içişlerine karışıyor demek ki hükümete güvenmiyor. Biz karışmazsak Ruma bizi satacaklar diyorlar. Zaman zaman partiye bile karışıyorlar. Buna eğer cevap vermesi gereken biri varsa kimin içişlerine karışıyorsa onların cevap vermesi lazım, onlar da UBP YDP DP hükümetidir. Devlet Bahçeli içişlerine karışsın ama bu hükümetin içişlerine karışsın. Çünkü Milliyetçiyim diyenler hükümeti parsel parsel satıyorlar" dedi.

“GÖSTERMELİK İŞE ALIM YAPILDI”

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, mahkemelerde yaşanan personel eksikliği gerekçesi ile greve gittiklerini belirterek sadece göstermelik işe alım yapıldığını ileri sürdü.

“Mahkemelerde yaşanan personel eksikliği gerekçesi ile KTAMS ve KAMU-İŞ olarak başlattıkları greve değinen Serdaroğlu, KAMU-SEN' in de personel eksikliği nedeni ile greve dahil olduğu aktardı. Üç sendika olarak eylem sürecini yürüttüklerini kaydeden Serdaroğlu, "Eylemleri birlikte güç doğar diyerek birleştirdik. Kısa kısa istişareler oldu ancak yapılan görüşmelerde bir netice yok. Sadece göstermelik bir kişi alındı" ifadelerini kullandı.

Üç sendika olarak eylem sürecini yürüttüklerini kaydeden Serdaroğlu, "Eylemleri birlikte güç doğar diyerek birleştirdik. Kısa kısa istişareler oldu ancak yapılan görüşmelerde bir netice yok. Sadece göstermelik bir kişi alındı" ifadelerini kullandı.

"Artık işe göre değil, adama göre iş alınıyor" diyen Serdaroğlu, sistemi kolaylaştırmak adına yapılan bir istihdam yapılmadığını belli başlı kişilerin işe alımı yapıldığını ileri sürdü.

Hükümet kanadından gelecek çağrıya açık olduklarına işaret eden Serdaroğlu, "Davalarda ciddi gecikmeler yaşanıyor. Bu sistemi değiştiremediğimiz sürece ilk değil son da olmayacak" dedi.

“İŞ BARIŞINI BOZUYORSUNUZ”

"Çalışmayan yoktur. Çalıştıramayan sizsiniz çünkü iş barışını bozuyorsunuz" diyerek hükümeti suçlayan Serdaroğlu, hükümetin iş, aş, istihdam olanağını gerek devlet gerekse özelde sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.

“BUNLAR ŞEYH DEĞİL BİZ DE MÜRİT DEĞİLİZ”

Sürekli diyalog çağrısı yaptıklarını ama bir araya gelemediklerini kaydeden Serdaroğlu, hükümete şu sözlerle yüklendi: " Bunlar şeyh değil biz de müriy değiliz. İstişare noktasında hükümet yetersiz kalıyor. Toplumun yararına olacak konularda her bakan sendikalarla istişare etmek durumundadır. Bununla ilgili eylem haklarımızı kullanacağız. KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN' olarak kararımızı vereceğiz."

“BU RAKAM İNSANLARIN DUYGULARIYLA OYNAMAKTIR”

Asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulunan Serdaroğlu, her zaman emekçinin yanında olduklarına vurgu yaptı. Emekçinin mağduriyetini ve sorunlarını masada dile getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini kaydeden Serdaroğlu, " Bakanımızın açıkladığı rakama çok girmek istemiyorum ama rakam açıklamak doğru mu derseniz bana göre yanlış. Hiç bir tarafla istişare etmeden ortaya bir rakam koymak sizi farklı yerlere ve tartışmalara götürür. Kaldı ki böyle bir rakamı ( 14 bin 800 TL) açıklamak insanların duygularıyla oynamaktır" dedi.

“ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLDU”

Hayat pahalılığı oranında asgari ücretin artacağının altını çizen Serdaroğlu, " Bugün asgarî ücretten bahsediyoruz. En düşük ücret olsa dahi yasaya göre asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Ama başlangıç ücreti olmaktan asgari ücreti çıkardılar. Kim çıkarttı? Kendileri, siyasiler. Gelmiş geçmiş yanlış yönetimler asgarî ücreti başlangıç ücretinden geçim ücreti haline getirdi" diye konuştu.

Asgari ücret konusunda yaşanan sorunun en büyük etkenin özel sektör ve sendikanın toplu iş sözleşmesi düzeneğinin olmamasından kaynaklandığını söyleyen Serdaroğlu, " Biz bakanımızın yaptığı açıklamadan haftalar önce bir açıklama yaptık ve pahalılık böyle devam ettiği sürece ve önüne gecilmedikçe cebimizdeki kâğıt paralar kalınlaşacak. Önemli olan rakamın yüksekliği değil alım gücüdür. Denetim yapılması lazım" diye konuştu.