-ÖZEL HABER

21 Kasım’dan beri kayıp olan ve Kaplıca – Büyükkonuk arasında ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Ukrayna uyruklu Sergıı Bekh’in ölümü KKTC’de merak uyandırdı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı yazılı açıklamasında, cansız bedenin; 24.11.2023 tarihinden beridir kayıp olduğunu bildirmişti.

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre cansız bedeni bulunan Sergıı Bekh’in ölümünde cinayet şüphesinin olmadığı öğrenildi.

Sergıı Bekh’in cesedinin çürümüş olması otopsideki kesin bulguları zora sokarken, Bekh’in cesedinde herhangi bir darp ve cebir izi bulunmadı.

Sergıı Bekh’in cesedinden doku örnekleri alınıp Türkiye’ye gönderildiği öğrenilirken, kesin sonuç için İstanbul’dan raporun gelmesi bekleniyor.