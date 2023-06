Aktunç, “Ben esnafın sorunlarını çok iyi biliyor ve anlıyorum, bunun yanında eğitimini aldığım ve eğitimini verdiğim turizmi son iki yıldır ise müsteşarlık görevim sırasında kamuda edindiğim tecrübeleri harmanladığımda ortaya büyük bir tecrübe çıktığını düşünüyorum. Bu tecrübeleri edinmiş biri olarak da halkı çok iyi anlayacağımı ve halkın sesi olacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullanarak bu yola çıkarken sloganımız “Serhan Aktunç’la halk kazanacak” olduğunu belirtti.

“MÜTEVAZİ OLMAYA ÖNEM GÖSTERİYORUZ”

Diğer adaylar gibi büyük bütçeler harcamamaya dikkat ettiklerini belirten Aktunç, “Biz diğer adaylar gibi büyük tanıtımlar ve büyük billboardlar hazırlamamaya, mütevazi olmaya önem gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki şu anda ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içerisinde. Büyük bütçe gerektiren çalışmaları gereksiz buluyoruz. Diğer adaylara bakacak olursak ben görüyorum ki benim dışımda çağıran her kanala giden, her programa katılan ve sağ görüş sol görüş fark etmeksizin her sivil toplum örgütlerini ziyaret eden benim. Ben sesimi bu şekilde duyuracağıma inanıyor ve vatandaşımızın da gerçekten doğru atılan her adımı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“MÜZELERDE YAPACAĞIMIZ DÜZENLEMELERLE, DEVLETİN GELİRLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRMIŞ OLACAĞIZ”

Müzelerle ilgili bir çalışma başlatacaklarını belirten Aktunç, “Müzeler halkımız tarafından çok fazla rağbet görmeyen yerler haline geldi. Müzelere olan rağbeti arttırmak adına bizler çalışmalarımıza başlayacağız ve mevsime göre müzelerin giriş çıkış saatlerini düzenleyeceğiz. Bunun yanında müzeleri yapacağımız düzenlemelerle, vakit geçirilebilecek, dinlenilebilecek mekanlarla daha cazip hale getireceğiz. Bunu yaparak, hem ülkemizin kültürel tarihini tanıtmış olacağız hem de Devlet bütçesinin gelirlerini de önemli ölçüde arttırmış olacağız” dedi.