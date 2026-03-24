Açıklamada, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm insanların barış içinde, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmek istediği belirtilerek, hiçbir annenin çocuğunu savaş ortamında büyütmek istemeyeceği vurgulandı. Küresel ölçekte artan silahlanma bütçeleri, nükleer tehditler ve bölgesel üstünlük mücadelelerinin insanlığı tehlikeli bir eşiğe sürüklediği kaydedildi.

Hiçbir ülkenin ya da gücün diğer toplumlar üzerinde üstünlük iddiasında bulunamayacağına dikkat çekilen açıklamada, insanlığın geleceğinin güç gösterilerinde değil; adalet, karşılıklı saygı, insan hakları ve barış kültüründe olduğu ifade edildi. Tarihsel hak iddiaları, inanç temelli siyasi yorumlar ve üstünlük söylemlerinin geçmişte milyonlarca insanın hayatına mal olduğu hatırlatıldı.

Demokrat Parti’nin çağrısında şu ifadelere yer verildi: “Savaşı değil barışı büyütün. Silahlanmayı değil insanı önceleyin. Tehdidi değil diyaloğu seçin. Çatışmayı değil istişareyi esas alın.”

Açıklamada ayrıca insanlığın ihtiyaç duyduğu şeyin yeni cepheler ya da askeri bloklar değil; çocukların güven içinde büyüdüğü, toplumların birbirine saygı duyduğu ve kaynakların yıkım yerine yaşama ayrıldığı bir dünya düzeni olduğu belirtildi.

Tüm siyasi liderler, bölgesel aktörler ve uluslararası toplum sert söylemlerden, kutuplaştırıcı yaklaşımlardan ve silahlanma yarışından vazgeçmeye davet edilirken, “Zaman insanlık için barış içinde yaşama zamanıdır” mesajı verildi.