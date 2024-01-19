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18.01.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Mutluyaka Kavşağı yakınlarında, Burak YILDIRIM’ın kullanımındaki LG 660 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın turbosunun sıkışıp alevlenmesi sonucu söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın araç sürücüsü tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın turbosu ile muhtelif motor aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin araç yangın ıyla ilgili açıklaması şöyle:

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