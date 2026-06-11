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Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri yer yer kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32-35, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Hava bugün açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, yarın açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

Daireden verilen bilgiye göre, 11 – 17 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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