Toplantıya katılan KKTC heyetinin başkanlığını İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yaptı.

Toplantı öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev toplantı için Bakü'de bulunan Bakanları kabulünde Türk Devletleri Teşkilatı ailesini Bakü'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC temsilcisi, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un da yer aldığı kabulde, “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi özellikle selamlamak istiyorum. Bakan burada gözlemci olarak ama aynı zamanda kendi ülkesinin bayrağıyla temsil ediliyor. Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır. KKTC’nin TDT’na gözlemci olarak seçilmesi son derece önemlidir” dedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz toplantıda yaptığı konuşmada, “KKTC’de meydana gelebilecek herhangi bir Afet ve Acil Duruma karşı Acil Yönetim Planının hazır olduğunu söyledi. Deprem sonrasında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Savunma Mekanizması, Türk Dünyası topraklarında meydana gelebilecek afetlerde acil durum desteğini sağlamak, insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, barınma ihtiyacını gidermek gibi faaliyetlerde bulunabileceğini ifade etti.”

Oğuz, “KKTC’nin afet ve acil durum işbirliğinin ve koordinasyonunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi başta olmak üzere her türlü çalışmada yer almaya ve destek vermeye kararlı olduğunu, TDT’nın sivil koruma mekanizması çatısı altında ele alınacak tüm konularda katkı koymaya, deneyimlerimizi paylaşmaya ve ortak bir tatbikat yapmak için ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu” söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından üye ülke bakanları tarafından, gerçekleştirilen müzakerelerle ilgili hazırlanan deklarasyon metni imzalandı. Türk Devletleri Teşkilatı, arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile Bakü yakınlarındaki Alat Limanı'nda kaza ve acil durumlara yönelik ortak “Bakü 2023 Uluslararası Tatbikatı” gerçekleştirildi. Tatbikata, KKTC heyeti gözlemci olarak katıldı.

