Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, tatbikat programı kapsamında aşırı kar yağışları sonucunda karşılaşılabilecek mahsur kalma, yolların kapanması, enerji kesintisi, buzlanma ve benzeri durumlara karşı alınacak tedbir uygulamalı icra edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan tatbikatta çığ/kar altında kalan kişilerin arama köpeği, tespit cihazları ve sonda kullanarak aranması, medikal kurtarma ve tıbbi yardım uygulamaları, iletişim hatlarının onarımı ve teknik alt yapının iyileştirilmesi, teleferikten kurtarma, hava araçları ile keşif ve kurtarma, tahliye, yolların açılması senaryoları canlandırıldı.

5-7 Mart tarihleri arasında icra edilen tatbikatta toplam 811 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA ve 8 drone, 2 K9 timi görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tatbikatta, 10 personel, Unimog kurtarma aracı ve Toyota Tundra acil müdahale aracıyla katıldı.