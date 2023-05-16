Slovakya Büyükelçiliği, 16 Mayıs 1989’da gerçekleşen ilk iki toplumlu siyasi partiler toplantısının 34’üncü yıl dönümü nedeniyle Ledra Palas Otel’de resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, Slovakya Büyükelçiliği himayelerinde organize edilen siyasi parti toplantılara katılan parti temsilcilerinin yanında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon şefleri, teknik komite başkanları ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuklar Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak tarafından karşılandı. Bezak ayrıca günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kıbrıs’ta barış için İki Toplumlu Koro’nun da konser verdiği resepsiyonda, farklı kurumları temsilen bir araya gelen katılımcılar, çeşitli konularda tartışarak, görüş alışverişinde bulundu.

BM Temsilcisi Stewart ise resepsiyonun ardından basına konuşarak, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik önemli bir fırsatın eşiğinde olunduğuna inandığını, bu süreçte herkesin elinden gelen katkıyı koyması gerektiğini ifade etti.

BEZAK

Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak konuşmasına, 1989 yılında dönemin Slovak asıllı Çekoslovak Büyükelçisi Emil Keblusek’in Kıbrıs’a vardığında ve ülkeyi ayıran hattı gördüğünde hissettiklerini ifade ettiği cümleleri paylaştı.

Bezak, Keblusek’in ülkedeki durumu gördükten sonra Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla iki toplumlu siyasi parti toplantıları düzenlemek istediğini aktardı.

Keblusek’in bu fikrini iki toplumun siyasi partilerine iletmesinin ardından ilk toplantının 34 yıl önce bugün Prag’da gerçekleştiğini hatırlatan Bezak, toplantının faydalı bulunmasının ardından Lefkoşa’da devam ettirilmesine karar verildiğini ve siyasi partilerin iki toplumlu diyaloğunun bu şekilde başladığını kaydetti.

“SLOVAK DİPLOMASİSİ BU SÜREÇTE TARAFSIZ BİR MODERATÖR ROLÜ ÜSTLENMIŞTİR”

Bugüne kadar Slovakya Büyükelçiliği himayelerinde siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla düzenli olarak yapılan toplantılarda, Kıbrıs halkının ortak sorunlarının tartışıldığını ve günün sonunda toplantı çıktılarının basınla ve diplomatik toplulukla paylaşıldığını ifade eden Bezak, Slovakya Elçiliği’nin bu toplantılarda adil ve sorumlu bir aracı rolünü üstlendiğini belirtti.

Bu kapsamda 300’den fazla toplantının, 130’dan fazla ise toplantılara hazırlık görevi gören alt komitenin yapıldığına işaret eden Bezak, “Slovak diplomasisi bu süreçte tarafsız bir moderatör rolü oynamıştır. Slovak diplomasisinin tek amacı her iki toplumun yeniden yakınlaşmasına katkıda bulunmak, aralarındaki iyi ilişkileri sürdürmek ve karşılıklı diyaloğu kolaylaştırmaktır” dedi.

Bezak, bir araya gelinerek farklı görüşlerin aktarıldığı ve dinlendiği bu toplantıların her iki taraftaki siyasi partiler arasındaki doğrudan iletişim kanalı olduğunun altını çizerek, bu toplantıların aynı zamanda yeteri kadar önem verilmeyen bir güven artırıcı önlem olduğunu söyledi.

“MASADA DEĞİLSEN, BÜYÜK İHTİMALLE MENÜDESİNDİR”

Adanın, bölgenin ve hatta dünyanın mevcut ekonomik, politik ve güvenlik bağlamında tartışılması gereken birçok konunun olduğuna dikkat çeken Bezak, “Masada değilsen, büyük ihtimalle menüdesindir” ifadesini kullandı.

“Slovakya, Kıbrıs'taki siyasi partilerin iki toplumlu toplantılarını otuz yılı aşkın bir süredir organize ederek gizli bir gündemi olmadığını kanıtlamıştır. Ülkem arabuluculuk rolünden herhangi bir menfaat beklememektedir” diyen Bezak, yaşayabilir, adil bir çözüm ve Kıbrıs halkının barış ve uyum içerisinde yaşadığı bir gelecek için katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bezak, tüm katılımcılara, etkinliğe katkıda bulunan Birleşmiş Milletler ekibine ve Kıbrıs’ta barış için İki Toplumlu Koro’ya teşekkürlerini iletti.

Bezak’ın konuşmasının ardından Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro performans sergiledi.

STEWART: “KIBRIS SORUNUNDA YENİ BİR FIRSATIN EŞİĞİNDE OLDUĞUMUZA İNANIYORUM”

Resepsiyonun tamamlanması ardından bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart da, basına kısa bir açıklama yaptı.

Stewart, Birleşmiş Milletler'in iki toplumlu etkinlik ve temas için her fırsatı desteklediğini, bunun güzel bir aktivite olmasından öte çözüme giden yol olduğuna inandıklarını kaydetti. Stewart, halkı temsil eden ve politika geliştirilmesine katkıda bulunan siyasi partileri bir araya getiren etkinliklerin bilhassa önemli olduğunu düşündüğünü kaydetti.

“Özellikle de şu anda Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için yeni bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum” diye konuşan Stewart, seçimlerin tamamlanmasıyla başlayan bu süreçte herkesin sorunun çözüme odaklanabileceğini belirtti.

“GİDİŞATA BAKILIRSA ÖNÜMÜZDE DAHA FAZLA FIRSAT OLMAYABİLİR”

Sorunun çözümüne ilişkin bu sürecin “son fırsatlardan biri” olabileceğine yönelik endişelerini paylaşan Stewart, “Gidişata bakılırsa önümüzde daha fazla fırsat olmayabilir. Bu nedenle hepimizin iki tarafın da istediklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz” diye konuştu.

Dün Rum lider Hristodulidis’le yaptıkları görüşmede, önemli bir döneme girildiğine ve yapılması gereken her şeyin yapılacağından emin olunması gerektiğine dair görüş birliğine vardıklarını ifade eden Stewart, bugün yapacağı görüşmede de Tatar'ın farklı bir görüşe sahip olacağını düşünmediğini dile getirdi.

Şu anda iki tarafından birbirinden uzak noktalarda olduğunu söyleyen Stewart, “Bir fırsatın olması sorunu çözmez. Ancak bu ilk adımdır” dedi ve BM'nin bir arabulucu olarak görevinin tarafların ortak bir zemin bulmalarına yardımcı olmak olduğunu, buna odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.