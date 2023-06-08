Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından akaryakıt fiyatlarına zam yapılması kararı alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, 95 oktan benzinin fiyatı 20,55 TL'den 21,97 TL'ye, 98 oktan benzinin fiyatı 20,87 TL'den 22,32 TL'ye, Euro Dizel'in fiyatı 19,02 TL'den 20,64 TL'ye ve gaz yağının fiyatı 18,57 TL'den 20,06 TL olarak güncellendi.

Bu değişiklikle birlikte 95 oktan benzinin litresine 1,42 TL, 98 oktan benzinin litresine 1,45 TL, Euro Diesel'in litresine 1,62 TL ve gaz yağının litresine 1,49 TL güncellenmiş oldu.

Yeni akaryakıt fiyatları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.



