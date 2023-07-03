Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar, bugün çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine geri götürüldükleri esnada firar etti.

Akdoğan'da yapılan arama çalışmaları esnasında Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalanmıştı.

Uzun süren arama çalışmaları sonucunda İbrahim Takımcılar da yakalanarak, tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Yakalanan iki firari şahsın ardından, diğer firari şahıs İbrahim TAKIMCILAR da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı."