Devlet Piyangosunun 'Yeni Yıl' için özel olarak yaptığı büyük ikramiye için çekiliş yapıldı.

BRT'de canlı olarak yapılan çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye 108882 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.

Bugün yapılan diğer çekilişlerde ;

Bin TL'nin isabet ettiği biletler: 024304 ve 168841 ve 175576 ve 003018

2 bin TL'nin isabet ettiği biletler : 134255 ve 039915 ve 169116

10 bin TL'nin isabet ettiği biletler: 111563 ve 017409 ve 067938

15 bin TL'nin isabet ettiği biletler: 131802 ve 148011 ve 061808

50 bin TL'nin isabet ettiği bilet: 173295

300 bin TL'nin isabet ettiği bilet: 179388

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