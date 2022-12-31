Devlet Piyangosunun 'Yeni Yıl' için özel olarak yaptığı büyük ikramiye için çekiliş yapıldı.
BRT'de canlı olarak yapılan çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye 108882 numaralı bilete isabet etti.
Şanslı bilet Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.
Bugün yapılan diğer çekilişlerde ;
Bin TL'nin isabet ettiği biletler: 024304 ve 168841 ve 175576 ve 003018
2 bin TL'nin isabet ettiği biletler : 134255 ve 039915 ve 169116
10 bin TL'nin isabet ettiği biletler: 111563 ve 017409 ve 067938
15 bin TL'nin isabet ettiği biletler: 131802 ve 148011 ve 061808
50 bin TL'nin isabet ettiği bilet: 173295
300 bin TL'nin isabet ettiği bilet: 179388
TÜM SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.... https://piyango-cekilis.gov.ct.tr/
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