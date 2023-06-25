Şefik: 11.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 5.57 Şefik: 11.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 5.57

Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen ilk sonuçlar şöyle:

TDP Adayı: Tacan Reynar:1.24
UBP Adayı: Ali Başman: 38.47
CTP Adayı: Sami Özuslu: 43.16
YDP Adayı Figen Yaman Lesinger: 4.60
DP Adayı Serhan Aktunç: 6.75 
Bağımsızlık Yolu Adayı Umut Ersoy: 1.32