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Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen ilk sonuçlar şöyle:

Şefik: 11.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 5.57

Şefik: 11.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 5.57

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