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17.09.2023 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne’de sakin Rakıb Hasan (E-25), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.

İkamet izni olmayan 1 kişi tutuklandı

İkamet izni olmayan 1 kişi tutuklandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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