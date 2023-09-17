Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
17.09.2023 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne’de sakin Rakıb Hasan (E-25), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
17.09.2023 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne’de sakin Rakıb Hasan (E-25), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.
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|Takım
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