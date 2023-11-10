Polisin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

10.11.2023 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa’da Küçükkaymaklı’da, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısmıda, aralarında yaşanan tartışma sonucu S.O.(E-47) ve O.O.(E-25) bir taraf olup, A.O.(E-20)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettikleri sırada, S.O. ve O.O. kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları bıçaklar ile A.O.’yu göğüs kısmından yaralamıştır.

A.O. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. S.O. ve O.O. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.