Polisten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

10.08.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Y.(E-26), kasten Hüseyin MAVİDENİZ (E-29)’in başına yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edilmiştir. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, doktor tarafından yapılan muayenesinde yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, bir şahıs ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.