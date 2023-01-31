AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İşbirliği Müdürü Stefan Simosas yaptı.

Simosas konuşmasında, DiscoverEU programının gençler arasında daha çevreci bir ulaşım modu olan tren yolculuğunu teşvik etmek amacıyla 2018'de başlatıldığını belirterek, “DiscoverEU programı, ağırlıklı olarak demiryolu ile seyahat etmeyi içerir ancak Kıbrıs gibi adalarda yaşayanların da bu programdan yararlanma fırsatları vardır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çevirim içi etkinlik, gençlik çalışanı ve eğitmen Maria Mavronicola'nın DiscoverEU programı hakkında özellikle de Kıbrıs'tan başvuru yaparken bilinmesi gerekenlerle ilgili sunumu ve bilgi paylaşımıyla devam etti.

Eurail İşletme Müdürü Tom Medici ise yaptığı konuşmada, Eurail ile Avrupa'da bulunan 33 ülke içerisinde ve bu ülkeler arasında nasıl seyahat edileceğini anlattı. Medici “Amacımız, yolcuları zaten bildiklerinden bir durak öteye gitmeleri, karşılaştıkları herhangi bir durakta daha derine inmeleri ve Avrupa'nın sunduğu çeşitliliği özümsemeleri konusunda güçlendirmektir” dedi.

Zoom etkinliği, AB bursiyeri ve influencer Ayşe Hacıarif’in deneyim paylaşımları ile devam etti. Avrupa’nın barındırdığı farklı kültürleri, sanat türlerini ve yemekleri keşfetme fırsatı bulduğundan bahseden Haciarif, gençleri bu fırsatlardan yararlanmaları konusunda cesaretlendirerek “Hem kişisel hem de kültürel gelişiminiz için Avrupa Birliği tarafından sunulan ve Avrupa’daki zenginlik ve çeşitliliği deneyimleyebileceğiniz fırsatlardan mutlaka yararlanın” dedi.