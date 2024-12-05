Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Birimi tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin kullanımı amacıyla hazırlanan otomasyon sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile daire yetkililerine tanıtıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi birimlerine ait farklı modüllerden oluşan otomasyon sistemi ile, Daire tarafından yürütülen tüm işlemler Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından yasal mevzuatlar çerçevesinde çevrim içi yapılabilecek.

Hazırlanan otomasyon sistemi ile, Sosyal Hizmetler Dairesi personeli, ilgili paydaş kurumlar ile çevrim içi anlık sorgulama yaparak hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecek.