Spor müsabakaları için Türkiye’de bulunan iki kafile bu akşam KKTC’ye döndü.

Düzce’de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç Kız Hentbol Takımının, Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Türkiye saatiyle 19.35’te kalkan uçak Ercan Havalimanı’na indi.

Öte yandan, Kahramanmaraş’ta bulunan 13 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi Genç Erkek Voleybol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Genç Kız Voleybol Takımının, Adana’dan Türkiye saatiyle 22.35’te kalkacak uçakla, yerel saat 22.20’de KKTC’ye dönüş yapması bekleniyor.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda basına bir açıklama yaparak, Adıyaman’daki İsias Otel enkazına ilişkin konuştu.

Başbakan Üstel, yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getirerek, “150 ekip arkadaşımız canla başla çalışıyor” dedi.

Otel enkazından gelecek olan bilgilere göre, yarın bir uçak daha göndermeyi planladıklarını belirten Üstel, ihtiyaca göre bu durumun değişebileceğini söyledi.

Üstel, “Her türlü tedbiri aldık, bu hadisenin yaşandığı günden beri bu süreci en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Üstel, “Mutlu haberleri inşallah yarın vermiş olacağız…” ifadelerini kullandı.