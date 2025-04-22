Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 5 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin vermiş olduğu kararı Yargıç Temay Sağer okudu.

Yargıç, sanığı yargılandığı 3 davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, asıl mesleği polislik olan sanığın, 2020 yılında meydana gelen sahtekarlık suçundan açıkta olduğunu, cinsel istismar suçunu işlediği 2022 yılında Lapta Belediyesi’ne ait Tekin Adalı Spor Tesislerinde anlaşmalı spor eğitmeni olduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın salona yeni kayıt olan 16 yaşından küçük kız çocuğunu ofis içerisinde vücut ölçülerini alacağını söyleyerek, kıyafetlerini çıkarmasını sağlayıp, cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Sanığın kız çocuğunu olanları kimseye anlatmaması için teklinde bulunduğunu kaydeden yargıç, olayın çocuğun yaşadıklarını rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

Yargıç Sağer, sanığın işlediği cinsel istismar suçunun mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına bakıldığında artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu tür suçlara ceza takdir edilirken caydırıcı ve toplum vicdanını rahatlatıcı olması gerektiğini altını çizdi.

Sağer, sanığı mahkum edildiği suçlardan 5 yıl 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.