Dernekten yayımlanan mesajda, derneğin, yılın bir günü değil, 24 saat tüketicilerin telefoniyen şikayetlerine yanıt verdiği ve istisnasız tüm sorunlarını sonuca ulaştırdığı ifade edilerek, şunlar dile getirildi:

“Tüketicileri piyasada yaşadıkları haksızlıklara karşı koruyan Derneğimiz yasal sistem kapsamında çalışmalarını Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapmakta olup ‘Mahkeme Hükümünde’ bağlayıcı olan Hakem Heyeti kararı ile çözümlemektedir. Yönetim Kurulumuzun son aldığı karar uyarınca piyasada yaşanan fiyat anarşisine karşı etkin önlemlerin alınmasına ilişkin taleplerini ileri götürmesi için Derneğimiz yeni yılda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile görüşecektir.”

Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık, derneğe son günlerde tüketicilerin yapmakta olduğu “marketlerin tüp–gaz stokçuluğu” ile ilgili yoğun şikayetler üzerine bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgu Amcaoğlu ile görüştüğünü, “tüp gaza zam yapılmayacağını” öğrendiğini, stokçuluk yapanların 171 “Alo Tüketici Hattına” ihbar edilmesini istedi.