Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.09.2023 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Baver SERTKAYA (E-19) yönetimindeki EU 770 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta kısmındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra, savrularak yolun solundaki çelik bariyerlere de çarpmış ve 2 metre derinliğindeki su kanalı içerisine düşüp sol yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve yolcular Mehmet ÖLMEZ, Hamit AYDIN ve Emin ASLAN kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.

