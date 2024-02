Su faturası değil bunların adı. Bildiğiniz utanmadan, sıkılmadan insanları soymak. Nedir be o faturalar öyle. Be ama siz binecek at mı arıyorsunuz?

Bizzat bana ait olan faturamın açılımını yapayım. Su tüketimim 3 m3, Türkçe meali 87 TL. Sonra başlıyorlar sayaç bakımı: 38.62 TL. Kanalizasyon 21.78 TL. Hizmet resim 596.84 TL. Ve toplam fatura 751.57 TL. Çoluk çocuk olmamasına rağmen. Evde sürekli olmamama rağmen böyle bir fatura ile karşılaşmak, soyulduğum hissini bende uyandırıyor ve inanılmaz rahatsızlık duyuyorum. Kalabalık aileleri düşünmek bile istemiyorum.

Bir çok kişiye bu şekilde faturalar geliyordur eminim. Be allahsızlar, nedir bu vergi soygunculuğunuz? Hangi sayaç bakımı, hangi kanalizasyondan söz ediyorsunuz. Hangi aydınlatma, nerenin çöp temizliği be bu? Sürekli yaşamadığım haneye gelen fatura su faturası değil. Direk BU BŞR SOYGUNDUR NOTU… Diyorum bir çok insan aynı durumda. Vergi diye diye halkın canını çıkartınız.



Çok sayın hükümetin gelir elde etme ve kamu hizmetlerini finanse etme amacı, artık SOYGUNCULUĞUN taaa kendisi oldu. Gelir dağılımdaki ADALETSİZLİĞİNİZ yetmezmiş gibi, bir de karşılığı olmayan vergiler ile VURUN DA KORKMAYIN şekline girdiniz. Be sizlerin toplumsal adaleti sağlamak için hiç bir hamleniz olmayacak? Sizler daha nereye kadar SOYMAYA devam edeceksiniz bu halkı? Bu kadar genişliğe nasıl sahip oluyorsunuz akıl alır gibi değil.

Aldığınız o vergilerin hangisi EĞİTİM , SAĞLIK, ALTYAPI olarak geri döndü bu halka? Vatandaşın üzerine bir vergi yükü koydular, gerisi onları zerre kadar ilgilendirmiyor. Su, yaşamın temel bir ihtiyacı olup, sağlıklı bir toplumun sürdürülebilirliği için çok önemli bir unsurdur. Ancak, hiç kimse su faturalarında ki SU TÜKETİMİNİ asla ödemiyor. Ödenen sadece ne olduğu bilinmeyen , karşılığı olmayan VERGİ SAÇMALIĞIDIR. Elzem olan bu kaynağı kullanmaktan aciz bıraktınız. Temel bir ihtiyaç olan suya erişim, yaşamsal bir haktır ama ne yazık ki sizler, bunun zorluğunu vatandaşa yaşatmaktan gocunmuyorsunuz.

Her allahın günü zam. Her elzem ihtiyaca zam. Üç gün önce tüpe indirim, üç gün sonra zam. 5 TL indirim yapıp, halkın ateşini almaya çalışıyorlar. Akabinde hem 25 tl Zam yapıyorlar. Dalga mı geçiyorsunuz, adam mı seçiyorsunuz , iş mi yapıyorsunuz , soygunculuk mu? HAKKATEN NE YAPIYORSUNUZ SİZ? Uygulanan vergi politikalarınız asla şeffaf ve adil olmadı hiç bir zaman. Ekonomiyi yerle bir etmek için hummalı çalışmalarınız , asla bitmedi ve bitmeyecekte.

Düşük ve orta gelirli bir kesim kalmadı artık. Gömülen bir düşük gelirli, fakirleşen bir orta gelirli ve tabi ki , her zaman yiyip yiyip doymayan SİZLER varsınız. Sizler vatandaşa vergi gelirlerinin nasıl toplandığı, nereye harcandığı ve vergi politikalarının nasıl belirlendiği konusunda yeterli bilgiyi asla vermiyorsunuz. Şeffaflığınız asla olmadı, emekçinin vergi sistemine olan güvenini sarsıyor ve devletin halkı soyması algısını el birliği ile yarattınız. Belki algıdan öte gerçektir.

Toplumdaki sosyal huzursuzluğu ve hoşnutsuzluğu görmemek için başınızı kuma sokuyorsunuz. Halkın devlete karşı güvensizliğini görmekten kaçıyorsunuz. Sizler bu halkı, bu emekçiyi sadece sizlerin refahı ve zenginliği için gören, be ülke be de ülke insanı için çalışan devlet zatları değilsiniz. Varlıklarınıza varlık, servetlerinize servet eklemek için birbirinizin kuyusunu kazacak kadar da sığ şahsiyetlersiniz.

Uyguladığınız haksız politikalar, halkın zihninde derin izler bırakmaya devam ediyor ve bu tür haksızlıkları bağışlamak zor. Ataletsizlik bağışlanmaz zaten. Her şeyin bir zamanı vardır. Kimseye kalmayan o koltuklar , sizlere de kalmayacak. Ölümsüzlüğü bulmamışsanız eğer kurtuluş umudu hep olacaktır. Vergileriniz, zamlarınız, ahkamlarınız, makamlarınız, takım elbiseleriniz, makam araçlarınız ve HÜKÜMDARLIĞINIZ bir gün mazide kalacak. İşte o gün huzurlu, mutlu , soyulmayan, hakkı gasp edilmeyen bir toplum vede ona ev sahipliği yapan güzel bir ülke olacak.

BATIRDIĞI GEMİYE , TEKRAR KAPTAN OLSUN DİYE AYNI KİŞİYE DESTEK VERENLERE BATAN GEİMİNİN MALLARI DENİR.

GELECEK OLAN NESİL AMAN DİYELİM!!!

ZAMANINDA YAPTIĞIMIZ HATAYI, ŞİMDİLERDE SOYULARAK ÖDÜYORUZ.