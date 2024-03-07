Kutlamalar Arasında Kaybolan Acı Gerçek.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ. Çoğuna göre bu özel günün gölgesinde, göz ardı ettiği karanlık bir gerçek vardır: ÖLDÜRÜLEN KADINLAR… 8 Mart'ın gelip geçmesiyle birlikte, birçok kadın hâlâ yaşamlarını kaybetmeye devam ediyor.



129 Tane KADININ canlı canlı yakılmasının bilem kaçıncı yıl dönümüdür yarın. Sonra da adına DÜNYA KADINLAR günü diyerek, çiçekler, hediyeler , yemekler ile kutlanan , sembolik sahte sadece 24 saatten ibaret olan bir rol günüdür.

Yaşadığımız bu yüzyılda, hala sokakta tek başına yürüyemeyen KADINLAR var. Her gün darp edilen, taciz edilen, istismar edilen KADINLAR var. Yaşanan hergünde öldürülen onlarca KADINLAR var.



Ülkemizde 2023 yılında 3 tane KADINIMIZ hunharca ÖLDÜRÜLDÜ.

*16 yaşındaydı Zehie Helin Reessur ÖLDÜRÜLDÜ…

*37 yaşındaydı Kübra Aydın ÖLDÜRÜLDÜ…

*45 yaşındaydı Ayça Alav ÖLDÜRÜLDÜ…



Kim bilir kaç tane kadınımız her gün darp ediliyordur. Kim bilir kaç tane kadınımız, istismara maruz kalıyordur. Kim bilir kaç tane kadınımız, uğradığı haksızlıklara sessiz kalıyordur. Kadınlar, iş dünyasında, politik arenada, aile içinde ve toplumun her alanında eşit haklara sahip olma mücadelesi verirken, aynı zamanda kendilerini korumak için de büyük bir mücadele içinde yaşamaya çalışıyorlar.

Bu ülkede kimin ne yaşadığını ancak bir skandal veya ihbarlar üzerine ortaya çıkıyor. Güvenliğin asla olmadığı, küçük çocukların tacize maruz kaldığı günleri de gördük. Az öncede söylediğim gibi öldürülen kadınlarımızı da gördük. Ölen öldü kalan sağlar bizimdir diyen , her işinde böyle olan bir yönetim şekli ile 8 MART’I da görkemli ve de showlar ile kutlayacaklar. Mesajlar yayımlayacaklar. KADINLAR BAŞIMIZIN TACI diyecekler. Bu coşku ve kutlamalar arasında, birçok yönetici ve liderin, ölen kadınları ne çabuk unuttuğu acı bir gerçektir.

Kadınlar gününü kutlayan yöneticilerin bu coşkulu atmosferde, ölen kadınları unutmalarının temel sebeplerinden biri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu yeterince ciddiye almamaktır. Onca olanlara rağmen, onca biten hayatlara rağmen, onca travmalı insanına rağmen. Çünkü bu ülkede , değil kadına insan hayatına zerre değer veren yoktur. İnsanını çıkarları için görenler , öldürülen kadınlarını çoktan unutmuşlardır. Yarın da hiç bir şey olmamış gibi 8 MART’ı kutlayacaklar.

Daha fazlasını yazmak gelmiyor içimden. KADINLAR gününü kutlayan yöneticilere, kutlamalar sırasında unuttukları ÖLEN KADINLARIMIZI hatırlamak ve bu trajik gerçeği hatırlatmak istedim. Kadınlar fiziksel değil, içsel bir güç ile donatılan varlıklardır. Düşünün ya sevgi ve şefkat ile aile ve toplumları bir arada tutma konusunda başarılı TEK VARLIKLARDIR…



Ha UNUTMADAN KADINLAR değerleri ve güçlü rolleri ile, toplumları güçlendiren ve zenginleştiren bir etkiye sahiptir. Kadınların toplum içindeki konumlarının takdir edilmesi, eşit haklara saygı gösterilmesi ve potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkmasının desteklenmesi, daha adil, güçlü ve sürdürülebilir bir toplumun kapısını ardına kadar açar.

YANİ ANLAYACAĞINIZ 8 MART’A ÖZEL DEĞİL KADINLARIMIZ.

