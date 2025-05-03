Polisin açıklaması şöyle:

03.05.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele’de Long Beach bölgesinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, H.A.(E-41)’nın yüzünde maske ve ellerinde eldiven takılı vaziyette, tasarrufundaki sırt çantası ile ağaçlar arasında gizlenmiş olarak tespit edilerek suçüstü tutuklanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında H.A.’nın tasarrufunda bulunan çantada yapılan kontrolde, hırsızlık maksatlı ev açmaya yarayan 2 adet levye, bir adet keski, 2 adet marangoz keski aleti, bir adet tornavida, 3 adet maymuncuk oda anahtarı, 6 adet kapı açmaya yarayan sert plastik malzeme tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.