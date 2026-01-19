Genel kurul; Açılış, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayıp, divan heyetinin oluşturulmasının ardından Birlik Başkanı’nın konuşmasıyla devam etmiştir. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali rapor ve denetleme kurulu raporları okunmuş, genel kurulun onayına sunularak ibra edilmiştir.

Genel kurul kapsamında, SÜİB Başkanlığı görevinde görev devri gerçekleşmiştir. Uzun süredir Birlik Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Erden, görevinden kendi rızasıyla ayrılmış; Birlik Başkanlığı görevini seçim yapılmaksızın, yeni oluşan yönetim kurulunun kararıyla Meriç Avunduk devralmıştır. Bu kapsamda SÜİB yönetim kurulu da yeni dönemde güncellenmiştir. Yapmış olduğu özverili çalışma ve emekleri için Sn. Mahmut Erden’e birliğimiz adına teşekkür ederiz.

Genel Kurula KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Hüseyin Çavuş Kelle ile SÜTEK Müdürü Sn. Mehmet Karadayı da katılarak sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.

Genel kurulda ayrıca; süt ve süt ürünleri üretiminin geliştirilmesi, kalite ve verimliliğin artırılması, sektörün sürdürülebilir yapısının güçlendirilmesi ile birlikte süt ürünleri ihracatının geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Kamu ve özel sektör iş birliğinin önemi vurgulanmış, sektörün ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına yönelik ortak hedefler dile getirilmiştir.

SÜİB, yeni yönetim ve başkanlık dönemiyle birlikte sektörün ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.

YENİ OLUŞAN YÖNETİM KURULU:

1) Meriç Avunduk (Başkan)

2) Rasım Kırmızıgil (Asbaşkan)

3) Mustafa Betmezoğlu (Sayman)

4) Şevket Seren (Sekreter)

5) Mustafa Ahmet Raşit

6) Sadık Uğurlubirel

7) Mehmet Özkoç

YEDEK ÜYELER:

1) Metin Duran

2) Mustafa Kaymak

DİSİPLİN KURULU:

1) Cihan Özdoğan

2) Tayfun Yükselen

3) Çağkan Garanti