Emeklilik yasasına yönelik tartışmalar devam ederken, öneriyi gündeme taşıyan UBP Milletvekili Sunat Atun’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Atun, zorunlu emeklilik yaşı olan 60’ın 65’e çıkarılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kanal T’de Seher Güraslan’a konuşan Atun, söz konusu tasarının yaklaşık bir yıl önce hazırlandığını ve yeniden gündeme alındığını belirtti. Düzenlemenin temel amacının, çalışmaya devam etmek isteyen kamu personeline yönelik olduğunu ifade eden Atun, “Kişiler kendi tercihleri doğrultusunda ve kurumlarının onayıyla 65 yaşına kadar görevde kalabilecek” dedi.

Atun, düzenlemenin yalnızca bireysel tercihlere dayanmadığını, aynı zamanda kamudaki ihtiyaçlardan kaynaklandığını dile getirdi. Nüfus artışıyla birlikte kamu hizmetlerine olan talebin yükseldiğine dikkat çeken Atun, yeni hastane ve okul yatırımlarıyla kamu kapasitesinin güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Bazı kamu dairelerinde emekli olan personelin yerine imza yetkisine sahip deneyimli kadro bulunmasında sıkıntı yaşandığını belirten Atun, hazırlanan düzenlemenin bu boşluğu gidermeyi hedeflediğini kaydetti.

Öte yandan düzenlemenin yalnızca mevcut çalışanları kapsamadığını da ifade eden Atun, kadro artırımlarıyla birlikte gençlere yeni istihdam alanları açılmasının planlandığını belirtti. Bu çerçevede sistemin hem deneyimi koruyan hem de genç istihdamını destekleyen bir denge üzerine kurulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Tasarıya ilişkin “ivedilik” kararının geri çekilmediğini, ancak ertelendiğini söyleyen Atun, sürecin sendikalar ve ilgili paydaşlarla yapılacak istişarelerle şekilleneceğini aktardı.

