UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, “Muhalefetin tek sermayesi seçimi konuşturmak. Başka da bir şey söyledikleri yok esasen” dedi.

Siyasilerin maaşlarından yüzde 10, siyasi atamalardan ise yüzde 5 kesinti yapılması için Başbakan Ünal Üstel’in attığı ilk irade beyanı nitelikli yazının eleştirilmesi konusunda UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, bunun bir irade beyanı olduğunu dile getirdi.

Sunat Atun, “elle yazılan bir belge, elbette komiteye aktarılsın diye verilmiş değil. Muhalefet de bunu çok iyi biliyor. Bu eleştiriliyor. Ellerinde kullanılacak malzeme yok çünkü… Bu bir irade beyanıdır. Başbakan da bunu net bir şekilde ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Atun, BRT ekranlarında 80’nin üzerinde yasa tasarısı olduğunu da sözlerine ekledi.