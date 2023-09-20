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Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayın aydınlatılması için ifadeler alacaklarını belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Hırsızlık için girdi, evdeki içkiyi içti, çaldığı telefonla yerde uyuya kaldı!

Hırsızlık için girdi, evdeki içkiyi içti, çaldığı telefonla yerde uyuya kaldı!

Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Feyyaz İneci, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini belirtti.

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