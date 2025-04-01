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M.Y.G. suçüstü hali gereği tutuklanırken yürütülen ileri soruşturmada, Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir öğütücü ve içinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde saptandı.

Aramada araçta bir öğütücü ve içinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis basın bültenine göre, dün saat 15.00 sıralarında, Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekibinin rutin trafik denetimleri sırada, belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullandığı için durdurulan araç sürücüsü M.Y.G.’nin (E-28) şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracında arama yapıldı.

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