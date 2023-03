Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Polis Memuru Hüseyin Uğur Yörük olguları aktardı.

Polis, huzurda Bulunan Zanlılar 1-2-3-4-5 ve 8-9- 10’un Kanunsuz Topluluk, Kavga, Rahatsizlik, Uygunsuz Tavir Ve Hareket" Suçundan, zanlı 6’nın bu suçların yanında Sarhoşluk, ayrıca Sanık 7’nin diğer suçların yanında Tecavüzkar Alet Taşıma suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.03.2023 tarihinde saat 17:40 raddelerinde Lefkoşa'da, Surlariçi bölgesi Abdi Çavuş üzerinde aynı yerde sakin 1. G.B 2. Y.B, 3. S.O 4 N.O ve C.B (E-16) bir taraf olup aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde diğer bir taraf olan ve nefesinde % 265 profil etil alkol bulunan 6. H.D, 7 B.D. (E-15), 8. Y.K, 9 F.Kve 10 S.D ile her iki taraf kanunsuz olarak toplanıp sözlü olarak münakaşa girip ayaklandıktan sonra birbirlerinin vücutlarına muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup bir kavgada yer alıp akabinde olay mahallinde bulmuş oldukları taş ve sopaları ile yine vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup tecavüzkar alet taşıyıp rahatsızlık suçuna methaldar olduklarını anlattı.

Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını, zanlıların TC uyruklu olup hepsinin ülkemizde yasal statüsü bulunduğunu belirterek, bu aşamada zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarının sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması, iki çocuğun yalnızca yurtdışına çıkışlarının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.