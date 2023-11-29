Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

“Son günlerde giderek yoğunlaşan olaylar göstermiştir ki, ülkemiz genel asayiş bakımından sıkıntılı bir süreç geçirmektedir. Cinayetler, sokak kavgaları, yaralamalar, tacizler ve buna benzer bir çok olayla her gün karşılaşır olduk.

Gidişat hiç iyi değil ve bu durum asla kabul edilemez.

Sadece bir siyasetçi olarak değil, bu ülkenin kaygılanan bir evladı olarak bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini düşünmekteyim.

Bu noktada çağrım tüm siyasetçi arkadaşlarıma olacak. İktidar, muhalefet ya da parti ayrımı olmaksızın, tüm siyasetçilerin birlik olarak bu konuya eğilmemiz kaçınılmaz olmuştur. Halkımızın bu konudaki kaygı ve endişelerine son verecek formülleri hep birlikte üretmeliyiz.

Meclis bünyesinde oluşacak bir eşgüdüm komitesi ile asayiş konusunda gerekli tüm kısa ve uzun vadeli tedbirlerle uygulamaları hayata geçirmeliyiz. Söz konusu komite bünyesinde tespit edilecek yasal noksanlıkların da Cumhuriyet Meclisi’nde mümkün olan en kısa sürede giderilmesi sağlanmalıdır.

Şu bir gerçektir ki, acil bir şekilde nüfus politikamızı oluşturmalıyız. Olayı yılarca yalnızca “vatandaşlık” temelinde görerek büyük bir yanılgı içerisinde düştüğümüzü sanırım bugünkü gerçekler hepimize anlatmaktadır.

KKTC’nin uzun vadeli projeksiyonda nasıl bir nüfus yapısına ve sayısına ihtiyacı olduğunu bilimsel temellerle belirleyip bu konudaki politikayı oluşturmalıyız.

Daha fazla kaybedecek zamanımız kalmamıştır.

Halkımızın esenliği, huzuru ve güveni için birlikte hareket geçmeliyiz.

Umarım bu çağrım günlük siyasi beklentilerden arınmış bir şekilde, halkımzın beklentileri göz önüne alınarak değerlendirilir.

Gelinen noktada, sorumlu aramak ya da suçlama oyununa girmek yerine çare üretmeliyiz. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Bizlere oy vermiş halkımıza borçluyuz.