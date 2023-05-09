İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Geliştirme Çalıştayı, Paradise Park’ta düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı, Çalıştay’ın açılış konuşmalarını yaparken; Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Program Koordinatörü Aziz Gürpınar, KKTC’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının tarihsel gelişimi ile ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından verilecek kahve arası ve öğle yemeğinden sonra ise Çalıştay, sektör gruplarının konuları ile ilgili çalıştay soruları üzerinde çalışması ile devam edecek.

Bu çerçevede; inşaat sektörü grubu, Ticaret Odası grubu, Sanayi Odası grubu, Otelciler Birliği grubu, İSG Eğitim Kurumları ve İS-BİR grubu, sendikalar grubu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı sunumları yapılacak. Çalıştay değerlendirmesi için soru-cevap bölümünün ardından ise saat 16.30’da katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile Çalıştay sona erecek.

-Taçoy: “Her iş kazası duyduğumda içim ürperir, yüreğim burkulur”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalıştay açılışında yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaptı ve konunun adaptasyonu için birçok adım atmaya çalıştığını söyledi.

Sadece inşaatlarda değil her alanda iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek sokakta mendil satan çocuklardan bahseden Taçoy, “Bu hem yanlış, hem yasa dışı, hem de tehlikeli… Buna benim sadece seyirci kalmam kadar aksi bir olay olamaz. Bu hem benim vicdanımı sızlatır hem de yaptığım işe karşı olan saygımı yitirmemi sağlar” dedi.

Çalıştay katılımcılarına “Sizlerin tecrübesi bizlerin ufkunu daha ileriye taşır ve belki başka konuları da gündeme getirir” diye seslenen Taçoy, bir insanın işteki bir yanlışından dolayı ömür boyu ızdırap çekebileceği, işvereninin ise ömür boyu vicdan azabı çekebileceği uyarısında bulundu.

Dijitalleşme yolunda da bazı adımlar attıklarını anlatan Taçoy, müfettişlerin saha çalışmalarında akıllı telefonlarından kullanabilecekleri uygulama yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin okullarda başlamasının önemine değinen Taçoy, geçen yıldan itibaren bu eğitimin verilmeye başlandığını anımsattı.

“Her iş kazası duyduğumda içim ürperir, yüreğim burkulur” diyen Taçoy, bu konuya dikkat çekilmesi gerektiğine yürekten inandığını ifade etti.

-Ballı: “Bu çalıştaydan beklentimiz oldukça yüksektir”

Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı ise konuşmasında, iş dünyası için de sağlığın önce geldiğini vurguladı.

Üretim sürecinin sürekliliği için en önemli unsurun sağlıklı kalabilmek olduğunu ve her sektörde iş sağlığı ve güvenliğinin en fazla gözetilmesi gereken konu olduğunu belirten Ballı, bu konuda devletlere, işverenlere, çalışanlara, sendikalara ve meslek örgütlerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Ballı, tüm paydaşların bir araya gelerek bilinçlenmenin sağlanması, sorumluluğun dağıtılması ve etkin bir denetim mekanizmasının kurulması konularında uzlaşması gerektiğini anlatarak, “Bizim gördüğümüz kadarıyla işte bu noktada, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de hala devam eden bazı eksikliklerimiz, aksaklıklarımız, yapmamız gerekenler vardır. Dolayısı ile tüm paydaşların bir araya geldiği bu çalıştaydan beklentimiz oldukça yüksektir” dedi.

Ballı, Çalıştay’da “iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan bilinçlendirmeyi daha yüksek ve etkili seviyeye nasıl çıkaracağız?; İş kazalarının yaşanmaması için kim, nerede, nasıl, hangi aşamada ne gibi sorumluluk ya da sorumluluklar üstlenmelidir?; Denetimlerimizi hangi sektörlere yoğunlaştırmalı, yıllık denetim planlarımızı nasıl programlamalıyız?” gibi birçok soruya yanıt bulacaklarına da inanç belirtti.

Ülkedeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlardan bahseden Ballı, ülkede sertifikalandırılmış 148 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olduğu ve her yıl bu sayının arttığı bilgisini de aktardı.

“Paydaşlarımız ve duyarlı işverenlerimizle yapacağımız çalışmalarla iş sağlığı ve güvenliğini en üst derecelere taşımak ve iş kazalarını en aza indirmek en büyük hedefimizdir” diyen Ballı, devlet yasal düzenlemeleri ve denetimi yaparken işverenlerin yasalara uyması ve uyulmasını sağlamasının; çalışanların ise yasaların emrettikleri ile işverenlerin talimatlarına uyması ve kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları kullanmasının önemine vurgu yaptı.

2022 yılında 7’si ölümle sonuçlanan 334 iş kazası, 2023 yılının Nisan ayına kadar ise 3’ü ölümle sonuçlanan 148 iş kazası yaşandığını bildiren Ballı, “Biz bu rakamları en az seviyeye indirmek istiyoruz, bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız” dedi.

Ballı konuşmasının sonunda, çalıştayın organize edilmesine katkı koyanlara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Program Koordinatörü Aziz Gürpınar, KKTC’de İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatının tarihsel gelişimi ile ilgili sunum yaptı. Çalıştay, saat 16.30’da katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erecek.