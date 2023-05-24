Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayımlanan ‘17. Saat’ adlı programa konuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, ihtiyat sandığında birikimi olan 200 bin 600 kişinin hesaplarına toplamda 1 milyar 180 milyon TL para yattığını duyurdu.

Pazartesi gününden itibaren söz konusu yatırımlarım yapılmaya başlandığını kaydeden Taçoy, “Herkesin parası yüzde 20 kâr payı olarak hesaplarına yatırıldı” dedi.

Taçoy, vermiş oldukları sözü yerine getirdiklerini söyleyerek, “İlk defa bizim hükümetimiz döneminde böyle bir adım atıldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası