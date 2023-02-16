Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa katıldı.

Türkiye’de ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremden etkilenen ve KKTC’ye gelecek olanlardan ön izin istenmediğini dile getiren Taçoy, yarın kararın Bakanlar Kurulu’nda alınacağını ifade etti.

“SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’Nİ TÜRKİYE’YE DEVRETMİYORUZ”

Bakan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında iş birliği yapılmasına dair imzaladıkları protokolle ilgili iddialara da yanıt verdi.

Taçoy, “Sosyal Hizmetler Dairesi’ni Türkiye Cumhuriyeti’ne devretmiyoruz” dedi.