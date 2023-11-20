GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi’nde saflar sıklaşıyor. Ulusal birlik partisinin 11 Eylül 2022 tarihinde yapılan tek adaylı kurultayı ile genel başkanlığa getirilen Başbakan Ünal Üstel başkanlığında parti ve ülke yönetimi sürerken, Üstel’in kabinesinde yer alan UBP milletvekili Hasan Taçoy’un kurultay çağrısı üzerine parti disiplini öne sürülerek, bakanlığına son verilen Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la görüştü.



Son dönemlerde sürekli kurultay çağrısı yapan UBP milletvekili Hasan Taçoy’un 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarının yaşandığı günlerde Yılmaz’la baş başa görüştüğü dikkatlerden kaçmadı. 15 Kasım günü gerçekleşen görüşmenin planlanan süreden uzun geçmesi ve içeriği ile ilgili bilgi verilmemesinin, Üstel cephesini hareketlendirdiği iddia ediliyor. Başbakan Ünal Üstel’in, Taçoy- Yılmaz görüşmesinin detayıyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediği bilinmiyor.



Gündem Kıbrıs’tan Pelin Yükselay’a konuşan Hasan Taçoy’a yakın kaynaklar, Taçoy-Yılmaz görüşmesiyle ilgili detay vermekten kaçınırken, tarafların gündemi değerlendirip karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu söylemekle yetindiler.



Öte yandan gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, Taçoy’un, Yılmaz’la görüşmesi sonrası Ulusal Birlik Partili bazı milletvekilleri ile farklı zamanlarda bir araya geldiği ve bazı örgüt başkanlarıyla da çeşitli görüşmeler yaptığı bildirildi.