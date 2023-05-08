Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk’ün, Komitenin oy çokluğu ile kabul ettiği Yasa Tasarısına İlişkin Raporu okumasının ardından, tasarıyla ilgili ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim aldı.

-Besim: “Protokollerin uygulanabilir ve akılcı olması çok önemli”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Doktor Sadrettin Tuğcu’ya yapılan bıçaklı saldırıyı ve öncesinde hemşirelere yapılan saldırıyı kınayarak başladığı konuşmasında, caydırıcı cezalar uygulanarak sağlıkta şiddetin önüne geçilmesini istedi. Sağlıkta şiddet konusunun politik olduğunu kaydeden Besim, gerekli yasaların yapılmamasının şiddet olaylarına fırsat verdiğini ifade etti.

KKTC ile TC arasında imzalanan sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair protokolün içeriğini komitede gördüklerini kaydeden Besim, bir protokol yapılırken çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerektiğini vurguladı ve bu protokolün hangi ihtiyaç çerçevesinde yapıldığını bilmek istediğini söyledi.

Sağlıktaki örgütlerin fikri alınmadan bu protokolün yapılmasını doğru bulmadığını kaydeden Filiz Besim, protokolde yer alan başlıkların detaylandırılmamasını eleştirdi ve protokoldeki eksiklerin giderilmesi için ek protokolün bir an evvel gündeme gelmesini istedi.

Hükümeti konuyla ilgili muhalefet ve paydaşlarla konuşmaya çağıran Besim, “Protokoller olacaktır ama bu protokollerin uygulanabilir ve akılcı olması çok önemlidir” dedi

-Talat: “Sağlık mevzuatlarını biz yapamıyor muyuz?”

CTP Milletvekili Ongun Talat da, protokolde yer alan başlıkların detaylandırılmadığı eleştirisinde bulundu.

Bahse konu protokolle iki ülkenin sağlık sistemlerinin entegrasyonunun hedeflendiğini kaydeden Talat, Sağlık Bakanlığı’nın komitede yaptığı izahatların KKTC Sağlık Bakanlığı’nın sürecin içinde olmadığını gösterdiğini savundu. “Komitede inanılmaz bir tavırla karşılaştık” diyen Talat, konu görüşülürken Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından “uzun tartışmayın, işimiz gücümüz var” denilerek sözlerinin kesildiğini söyledi.

Talat, ülkede protokol düzeninin çöktüğünü kaydederek, mevzuatta yapılması zahmetli olan bir takım işlerin uluslararası protokollerle yapılmak istendiğini söyledi. Bahse konu protokolde “sağlık mevzuatı düzenlemelerinin” de yer aldığını aktaran Talat, “Sağlık mevzuatlarını biz yapamıyor muyuz?” diye sordu.

Talat, “Neyi devrediyorsunuz? USAŞ’ın burada rolü nedir? KKTC sağlık sisteminin bunda ne çıkarı olacak?” gibi sorular yönelterek, yetkililerden izahat istedi.